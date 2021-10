Sporting: Adán vai descansar e João Virgínia joga sete meses depois

Sem competir oficialmente há mais de seis meses - o último jogo foi contra o Manchester City, a 20 de março -, será um dos escolhidos para o jogo da Taça de Portugal de sexta-feira. Espanhol descansa

Rúben Amorim vai dar, tudo indica, a primeira oportunidade a João Virgínia, na próxima sexta-feira diante do Belenenses, para a Taça de Portugal. Numa partida de risco muito baixo - os azuis militam no quarto escalão -, o treinador dos leões irá aproveitar para conceder minutos a um guarda-redes que não joga há quase sete meses, poupando, por outro lado, o titular indiscutível, Antonio Adán.

No Everton, o último jogo em que Virgínia participou foi contra o Manchester City, a 20 de março. O guardião português tinha realizado alguns minutos diante do Burnley, devido a uma lesão do guarda-redes Jordan Pickford e manteve-se na liderança da baliza na partida seguinte.

No entanto, depressa voltou ao banco de suplentes quando o internacional inglês se recompôs. Longe das balizas na Premier League, foi emprestado ao Sporting, na tentativa de ganhar uma maior rotina competitiva. No entanto, com Rúben Amorim a escolha está há muito cimentada: é Adán e mais 10. Perante este cenário, o jogo contra o Belenenses surge como uma das poucas oportunidades que o jovem terá para mostrar serviço.

Em Inglaterra desde 2015, João Virgínia, que conta com um título de campeão europeu de sub-17 e outro de sub-19, passou pela formação do Benfica e do Arsenal, tendo assinado contrato com os toffees, em 2018. O percurso no clube inglês não tem sido fácil: apenas três jogos na equipa principal.

No lado oposto, está o guarda-redes espanhol. Amorim não abdica da presença do ex-Atlético de Madrid naturalmente pelas suas qualidades, mas também pela experiência e por aquilo que representa para o grupo, tendo sido determinante para a conquista do título na temporada transata.

Adán, recorde-se, só falhou dois jogos para o campeonato, dois na Taça de Portugal, um para a Taça da Liga. Esta época, esteve nos onze jogos (990") realizados pelo Sporting.