Sporting acelera o processo de Porro: lateral espanhol será oficial em breve

Ciente do interesse dos principais clubes madrilenos, os leões aceleram o processo do jogador, que vai custar 8,5 M€, e blindá-lo até 2025 com uma cláusula de 45 M€.

Fechadas as renovações de várias peças importantes no esquema de Rúben Amorim, o Sporting está a ultimar agora o processo para acionar a cláusula de opção de 8,5 milhões de euros Pedro Porro, cedido pelo Manchester City.

A Chiringuito TV, de Espanha, deu conta da assinatura do ala com o Sporting, situação que os leões procuram concretizar depois de já terem fechado o acordo total com os citizens, como O JOGO avançara em novembro.

Faltava apenas desbloquear a questão financeira, sendo que o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões e as vitórias na prova deram um maior fôlego financeiro aos campeões nacionais. Os 19,8 M€ lucrados fizeram com que o negócio de Porro pudesse ser acelerado, estando agora as partes a afinar os últimos detalhes da compra para oficializarem brevemente o acordo, correspondendo assim até a uma expectativa do atleta, que torce pela conclusão do dôssie ainda este ano.

Os leões sempre se revelaram tranquilos porque a cláusula de opção dura até junho. Porém, cientes do interesse de clubes como Real e Atlético de Madrid, querem amarrar já o atleta, que ficará com uma cláusula de 45 milhões de euros e assim blindado perante a cobiça de outros clubes. Porro recupera da quarta lesão muscular em ano e meio, mas mesmo com uma tendinopatia na coxa direita prestou apoio aos colegas nas redes sociais antes destes rumarem a Barcelos.