Sporting acaba com hóquei em patins feminino e anuncia regresso do basquetebol

SAD do Sporting respondeu a perguntas quanto às modalidades do clube

Nas intervenções dirigidas à SAD do Sporting, os adeptos questionaram o futuro das modalidades e a extinção do futebol de praia em 2022 e a justificação dada para o efeito, no caso a questão de ser objetivo da SAD acabar com os desportos sem formação.

Nesse momento, sabe O JOGO, a Direção de Frederico Varandas confirmou que o hóquei em patins sénior feminino, que voltou aos pavilhões leoninos em 2018, será para extinguir.

Por outro lado, está previsto que o basquetebol sénior feminino regresse ao clube. O emblema já tem equipas de formação e a intenção é segurar o talento que daí derive para a equipa profissional. A entrada na I Divisão dependerá do acordo com todos os clubes da principal Liga ou de uma parceria com uma instituição já existente. Em caso de não reunir qualquer dos requisitos poderá iniciar a campanha na III Divisão.

No orçamento para as modalidades, o Sporting divulgou que irá aumentar em 1% o valor entre gastos com pessoal, contratos e honorários. Perspetiva gastar 11,9 milhões, mais 200 mil do que no ano anterior.

De 2021 para 2022, a SAD aumentara os mesmos gastos em 13%.

