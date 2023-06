Sporting abre as portas da Academia a site especializado em transferências

Jornalista da página de Gianluca Di Marzio esteve na Academia e conversou com o diretor Tomaz Morais

O diretor do futebol de formação do Sporting, Tomaz Morais, abriu as portas da Academia a um jornalista do site de Gianluca Di Marzio, portal especializado em transferências.

Morais vincou a carreira dual, o scouting e o desenvolvimento do atleta em todas as variantes. "Sempre que os nossos ex-jogadores voltam a Portugal vêm visitar-nos. Por exemplo, o Nuno Mendes [ala esquerdo do PSG] ainda tem contacto com muitos dos miúdos que estão aqui", revelou.

E elogiou grandemente o lateral canhoto, hoje no PSG: "Foi descoberto por nós ainda muito pequeno. É um grande exemplo do sucesso do nosso método, um rapaz de grandes valores, muito competitivo e sempre focado. Na primeira vez que treinou com a equipa principal, estava completamente à vontade. E jogou, depois, com essa mesma naturalidade."