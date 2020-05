Sporting abre a porta de saída a Battaglia: conheça as razões

Desde que se lesionou com gravidade no joelho direito, em 2018, o internacional argentino nunca mais conseguiu atingir os patamares competitivos desejados e o seu salário de 1,4 M€/ano é elevado

A continuidade de Rodrigo Battaglia no plantel do Sporting da próxima temporada está colocada em causa, pois, segundo O JOGO apurou, as duas partes, sobretudo a dos responsáveis leoninos, encaram a mudança do jogador como um cenário desejável. Aliás, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, a estrutura do futebol profissional do emblema de Alvalade pretende mesmo ser ressarcida por um valor na ordem dos oito milhões de euros, depois de em 2017 terem pago pelo internacional argentino 4,5 milhões - num negócio com o Braga que envolveu a cedência por empréstimo de uma época do lateral-esquerdo Jefferson e a colocação em definitivo de Ricardo Esgaio nos arsenalistas, jogador que, recorde-se, o Sporting deseja para a próxima temporada, mas que tem esbarrado nas pretensões do líder do clube, António Salvador, que não abdica de 20 M€.

É certo que a decisão final de uma saída está dependente de vários fatores externos, uma vez que é necessário aguardar pela retoma competitiva e quais os mercados e clubes que podem surgir como destino do atleta de 28 anos, mas a SAD tem presente que o fim de ciclo de Battaglia está próximo. Tal deve-se às questões em torno do rendimento, que depois da grave lesão no joelho direito - uma entorse com rotura do ligamento cruzado anterior que o deixou fora de combate mais de nove meses, quase 300 dias, refletindo-se em 42 desafios de ausência -, em novembro de 2018, nunca mais foi o mesmo, denotando o atleta grandes dificuldades para evoluir nos parâmetros desejados pelos leões e pelo próprio, aliado também ao aspeto financeiro. Battaglia tem um vencimento elevado, cerca de 1,4 milhões de euros por ano, verba que não corresponde ao patamar competitivo apresentado pelo médio. Também a vontade deste pesa, uma vez que não é novo o desejo e a concordância com uma eventual transferência, que nunca foi confirmada devido à ausência de ofertas com valores próximos do pedido pela SAD.

Aliás, diga-se que Battaglia, em julho de 2019, manifestou mesmo o desejo, a nível interno, de mudar de clube, tendo sido equacionado o cenário de um empréstimo, uma vez que o apelo de emblemas argentinos era elevado, materializando-se através de diversas abordagens. A verdade é que nenhuma proposta oficial chegou a Alvalade para formalizar o passo seguinte, daí que Battaglia tenha permanecido no plantel, ainda que o joelho tenha mais tarde levado a que perdesse mais 11 desafios, isto devido a a resquícios da mazela que o deixou afetado. Os dirigentes leoninos olham agora para a eventual saída como um cenário natural, pese o valor pedido ser de difícil obtenção nesta fase. Battaglia, na temporada que ainda está por concluir, relembre-se, conta somente com 14 desafios disputados, isto entre Liga, Liga Europa e Taça da Liga, nos quais participou em 1009 minutos, sem ter obtido qualquer golo.