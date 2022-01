Sporting: a via que se abre por Slimani e Edwards após a final da Taça da Liga

Slimani com a camisola do Lyon

O Sporting está determinado em dotar o plantel às ordens de Rúben Amorim de um jogador que possa ser real alternativa a Paulinho e abre-se a porta para o regresso de um filho pródigo.

Islam Slimani, avançado de 33 anos, é alvo do Sporting que está a avaliar a possibilidade de garantir o regresso a Alvalade do internacional argelino. Vinculado ao Lyon até ao final da temporada, o dianteiro não tem sido uma aposta habitual no emblema francês - soma 16 jogos, nove a titular e apontou quatro golos -, o que facilitará a sua saída.

Aliás, a via que se abre para o eventual regresso de Slimani ao Sporting passa por aí. Notícias em França dão conta que o jogador deverá rescindir o contrato para assinar livre com os verde e brancos, mas terá também de baixar o seu salário atual, na casa dos três milhões de euros/ano, acima do teto do leão.

Face ao rendimento intermitente de Paulinho e a ausência de uma alternativa real ao único ponta-de-lança no plantel - até porque Tiago Tomás está de saída -, a SAD verde e branca está determinada em dotar o plantel às ordens de Rúben Amorim de uma alternativa credível ao português, permitindo também ao técnico um jogador de ataque com características diferentes e capacidade de ter impacto no jogo, evitando, por exemplo, o recurso ao plano B: mandar o central Coates subir para o ataque.

Depois de três épocas completas de leão ao peito, de 2013/14 a 2015/16, Slimani foi vendido ao Leicester, por 31 M€, no final de agosto de 2016, logo depois de ter ajudado o Sporting a vencer o FC Porto no campeonato. Além do emblema inglês, representou ainda o Newcastle, o Fenerbahçe e o Mónaco antes de chegar ao Lyon. Contudo, foi em Portugal que causou maior impacto, faturando 57 vezes em 111 jogos.



Edwards fechado depois da final

Marcus Edwards, extremo do V. Guimarães, vai ser reforço do Sporting. O negócio, como O JOGO adiantou, está muito perto de ser concretizado e será finalizado depois da final da Taça da Liga, frente ao Benfica. Para já, o foco dos leões está na tentativa de conquistar o troféu, mas V. Guimarães e Sporting iniciaram conversações há algum tempo e faltam só limar pequenas arestas que não vão inviabilizar o acordo.

Pela transferência do inglês, os leões deverão pagar cerca de 8 M€, oferecendo ainda o lateral Bruno Gaspar, cujo passe está avaliado em 1,5 M€, e no verão os 50% que detém de Gonzalo Plata (avaliado em 3 M€ e com enorme potencial de venda futura). Segundo o nosso jornal apurou, o emblema minhoto procurava também assegurar uma percentagem de uma futura venda de Edwards, extremo que marcou oito golos em 23 jogos disputados em 2021/22.