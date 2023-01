Sporting à procura do sucessor de Porro: Lamptey e Van Ewijk são alvos difíceis

Os dois principais candidatos ao lugar de Porro não são baratos. Brighton e Heerenveen pedem 10 M€. O ganês é o preferido, mas o clube inglês, mesmo recebendo um valor elevado, quererá manter 50% do passe. A hipótese de empréstimo é a desejada pelos leões. Neerlandeses podem baixar exigências.

Parte da verba que o Sporting conseguir com a transferência de Pedro Porro será para investir num lateral-direito, mas a tarefa não está fácil. Ao que O JOGO pôde saber, Tariq Lamptey, jogador de 22 anos, é o preferido e agrada muito à equipa técnica do Sporting, porém o Brighton, que o comprou ao Chelsea há três anos, sabe que tem interessados no jogador nascido em Londres e que escolheu jogar pelo Gana.

Nesse sentido, o clube da Premier League rejeita saldos pelo ala de 22 anos e aponta a um mínimo de dez milhões de euros. O valor elevado poderia não ser o maior dos problemas, já que em Inglaterra tem sido avançada a possibilidade de o clube querer reservar uma parte importante do passe, a rondar os 50%. Assim, um empréstimo agradaria ao Sporting, um pouco na linha do negócio de Porro, quando garantiu uma opção de compra que foi exercida em maio passado, depois de dois anos de cedência.

O segundo alvo é Van Ewijk, ala também de 22 anos, mas neerlandês. O Heerenveen, sabe O JOGO, não tem pressa em vender e pede, para já, 10 M€, porém, sem ter o Fulham, que contratou Cédric, na lista de interessados, poderá baixar as pretensões até aos 7 M€.

Como O JOGO noticiou na qinta-feira, o francês Boey, do Galatasaray, também está bem cotado em Alvalade, mas os turcos exigem um valor elevado para a transferência neste mercado. O mexicano Julián Araújo, do LA Galaxy, é o mais barato da lista que o nosso jornal pôde apurar.