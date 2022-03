Sporting a pensar na Champions? "Não ia poupar ninguém para o City porque está fechado"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Arouca (2-0)

Slimani muda forma de jogar? "A forma de jogar não vai mudar. O Paulinho adaptou-se bem e fez uma grande segunda parte. Nunca penso nessa adaptação. Não mudo de ideias marcando ou não marcando. Se tiverem de jogar os dois, jogam os dois. A forma de jogar não muda. Vamos jogar da melhor maneira. Slimani não é, claramente, uma dor de cabeça. A equipa tem de perceber que o projeto tem formação, mas vamos evoluir a equipa para que haja concorrência. Faz parte do trabalho do treinador."

Poupanças para o City? "Não ia poupar ninguém para o City porque está fechado. Campeonato está em aberto. Obviamente não têm o mesmo ritmo. As primeiras partes são sempre mais complicadas."

Leia também Futebol Feminino Futebol feminino dos EUA de luto com suicídio de Katie Meyer Katie Meyer, considerada uma das maiores promessas do futebol feminino norte-americano, foi encontrada morta, esta terça-feira, no interior do próprio quarto na Universidade de Stanford, na Califórnia, onde residia e estudava. Esta sexta-feira, chegou a confirmação de que a jovem cometeu suicídio

Adeptos podem esperar que Sporting no Etihad? "É um jogo muito complicado, porque já perdemos 5-0 na primeira mão. Temos problemas a meio-campo e poderemos ter de adaptar alguém. Vamos representar o Sporting, é uma oportunidade para crescer. Têm de pensar no futuro. Somos um grande clube, apesar de sermos um outsider na Liga dos Campeões. Vamos lutar pelo jogo."