Sporting a negociar empréstimo de Ristovski: o ponto da situação

Olympiacos, orientado por Pedro Martins, negoceia empréstimo no qual a SAD quer colocar opção.

O Olympiacos, atual campeão grego e equipa comandada por Pedro Martins, está a negociar a cedência de Ristovski, lateral-direito que começou a época no plantel principal do Sporting, mas que, por cisão com o técnico Rúben Amorim, foi afastado, trabalhando atualmente com os bês dos verdes e brancos.

Sabe O JOGO que o nome do internacional pela Macedónia do Norte foi proposto ao emblema do Pireu, que está no mercado em busca de uma peça para o corredor destro, propondo à SAD liderada por Frederico Varandas o empréstimo do atleta até final da época. Não sendo o cenário ideal para o Sporting, que pretende uma saída definitiva, negoceia-se, ainda assim, a inclusão de uma opção no final do empréstimo, não estando esclarecido, neste momento, se é obrigatória ou se poderá ser acionada em função de objetivos a cumprir na segunda metade da temporada. A não obrigatoriedade da mesma também é um dos cenários em cima da mesa.

Um dos pontos contra as intenções verdes e brancas é o facto de Ristovski não ter qualquer jogo oficial por clubes em 2020/21, apesar de aparecer, de tempos a tempos, com as cores da seleção.