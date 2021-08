Sporar no Middlesbrough? Impasse não é financeiro

O facto de Sporar não ter passaporte português está, segundo o "TeessideLive", a atrasar o desfecho do processo

Neil Warnock, treinador do Middlesbrough, disse há alguns dias ter havido "um problema" com o negócio por Sporar, no entanto, ao que O JOGO apurou e a imprensa inglesa corrobora é que as dificuldades não são financeiras. O acordo entre o Boro com o Sporting e do clube com Sporar estão fechadas e, como escreveu o nosso jornal, o avançado esloveno passou os testes médicos.

Neste momento a dificuldade do jogador é de sair de Portugal para Inglaterra, isto pelo regime fiscal de um atleta não-português que vai continuar ligado ao clube leonino, mas a jogar no Championship. O facto de Sporar não ter passaporte português está, segundo o "TeessideLive", a atrasar o desfecho do processo, que, ainda assim, não estará ameaçado.