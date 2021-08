Sporar não tem espaço no Sporting e está a caminho de Inglaterra

Sem espaço no Sporting, depois de Rúben Amorim lhe ter fechado a porta de Alvalade, o ponta de lança tentará voltar aos melhores registos da carreira. Se isso acontecer, o Sporting agradece...

O futuro de Sporar pode ser resolvido nos próximo dias com o empréstimo do avançado ao Middlesbrough, da Championship. Há muito que o emblema inglês estava no encalço do ponta de lança esloveno e agora terão sido dados passos decisivos para a concretização das negociações.

De acordo com uma notícia divulgada ontem pela TVI24, no acordo de cedência do jogador foi incluída uma cláusula de compra obrigatória no valor de 8,5 milhões de euros caso Sporar marque pelo menos 15 golos durante a temporada e o clube suba de divisão. Este pode ser mais um encaixe importante para os leões numa janela de mercado difícil.

Recorde-se que as maiores transferências efetuadas pelo elenco liderado por Frederico Varandas, concentradas em três jogadores (Rosier, Maximiano e Misic), não ultrapassam os 11,5 milhões de euros. Na última temporada, Sporar foi emprestado ao Braga, mas também no Minho não conseguiu demonstrar o seu potencial.

Desde que chegou a Alvalade, Rúben Amorim fechou a porta ao ponta de lança, manifestando desde logo a intenção de não incluir o esloveno nas suas escolhas. Na primeira temporada em Portugal, Sporar participou em 18 jogos e marcou sete golos. Na época seguinte, ainda de leão ao peito, esteve em 20 partidas e apontou quatro golos.

A meio dessa temporada, na reabertura de mercado, seguiu para o Braga, mas também no Minho não atingiu o patamar desejado pelos responsáveis arsenalistas: 20 jogos e três golos.