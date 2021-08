Antigo extremo do Sporting recomendou o esloveno ao Middlesbrough. Negócio está encaminhado.

Bolasie partilhou, em 2019/20, o balneário do Sporting com Sporar - esloveno que nessa época de estreia pelo leão fez sete golos em 18 jogos - e avaliou positivamente a provável ida do avançado para o Middlesbrough.

"O Sporar enviou-me mensagens há uns dias... É um grande avançado, com movimentações de primeira água e com muita qualidade a finalizar dentro da área. Estão a contratar um avançado com genuíno pedigree europeu, que só precisa de ter oportunidades", disse o jogador anglo-congolês no podcast "Boropolis", aconselhando o Neil Warnock, o seu ex-técnico no Crystal Palace e agora treinador do Middlesbrough.

Como O JOGO ontem adiantou, o negócio está praticamente fechado e o empréstimo de Sporar, 27 anos, permitirá ao Sporting ficar livre do encargo de pelo menos metade dos custos de salário do avançado, o mais caro dos excedentários neste momento (2 M€). Depois dos testes médicos, Sporar vai assinar por uma época com a equipa do Championship que terá uma cláusula de compra, no valor de 8,5 M€, que será obrigatória apenas mediante dois objetivos: o avançado marcar 15 golos e o clube ser promovido.

O Middlesbrough jogou e perdeu ontem com o Crystal Palace e a intenção de Neil Warnock, técnico que tem o recorde de subidas à Premier League (8), era contar com o atleta no primeiro treino após o jogo. As redes sociais de Sporar têm sido invadidas por mensagens de boas-vindas por parte de fãs do Boro, mas também de desejos de regresso pelos adeptos do Slovan Bratislava, onde fez 60 golos em duas épocas.