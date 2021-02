"Sporar e Borja? Desejo toda a sorte do mundo, mas não tanta assim..."

Bruno Amorim falou de Palhinha, Sporar, Borja e ainda de Jorge Jesus.

Palhinha: "Nós falámos durante a semana, esperámos saber se podia ir a jogo ou não e preparámos o jogo. O Matheus mereceu jogar, obviamente que se o Palhinha estivesse apto ia jogar, mas não lhe disse nada porque ele entendeu. Não era essencial estar de início porque preparámoso jogo de outra forma."

Continua a dizer que não é candidato ao título. Falta de ambição?: "Nós não podemos ter mais ambição do que querer ganhar o próximo jogo. Percebo a ideia, parece um modo de nos proteger, mas eu entendo. Isto muda de um momento para o outro. Antes do dérbi o FC Porto ganhou, se perdíamos ficava a um ou dois pontos. Ainda faltam muitos jogos. Agora a ambição vê-se no campo e estes jogadores têm muita ambição. Eu vou continuar na minha. Quando estivermos no último jogo para sermos campeões eu assumo, até lá continuo assim."

O que diria a Jorge Jesus se estivesse no banco?: "Não diria nada porque conheço o Jorge Jesus, assim como conheço o Sérgio Conceição e temos de nos adaptar. Eu costumo ir logo para o balneário e não diria nada no fim do jogo. Não me sinto nada obrigado."

Sente-se obrigado a ser campeão depois do valor gasto no mercado?: "O que muitos clubes gastaram em um jogador, nós gastámos em todos. Somos a equipa que mais joga com juniores. O Sporting contratou um jogador, há clubes que contratam por estes valores já há vários anos. Nós não. Não é pressão para o Paulinho nem para o grupo, temos é de ganhar ao Marítimo."

Sporar e Borja: "O Sporar sempre deu tudo, merece toda a sorte do mundo. Vai para um grande clube, um grande abraço para ele. Assim como o Borja. Nós é que precisamos de outras características. Desejo toda a sorte do mundo, não tanta sorte assim porque depois pode começar a marcar golos e dificulta-me a vida [risos]. Com o Paulinho podemos jogar de forma diferente."