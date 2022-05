Sousa Cintra: "O FC Porto foi campeão, está de parabéns e ponto final"

O antigo presidente do Sporting faz um balanço de "uma época positiva" dos leões e seria "perfeita" se tivesse ganho o campeonato e a Taça de Portugal.

O antigo presidente do Sousa Cintra, em declarações ao programa "Bola Branca" da Renascença, felicitou a conquista do FC Porto e colocou-se ao lado das críticas do Benfica às arbitragens.

"Eu acho que as críticas são justas, porque as arbitragens têm sido complicadas. É verdade que o ser humano erra e vai errar sempre, ninguém é perfeito, mas errar sempre de uma forma a favor deste ou daquele é desagradável. Os árbitros devem ter mais contenção, para que as coisas não se incendeiem, e os árbitros por vezes complicam a vida dos clubes, dos treinadores e dos dirigentes. Há uma série de coisas que se podiam evitar. Todos deviam ter mais responsabilidade para bem do futebol", apontou, comentando o que dissera Pinto da Costa sobre a posição do presidente do Sporting.

"Não faço ideia qual é a relação do presidente Pinto da Costa com o presidente Frederico Varandas, não faço ideia do que se passou. O FC Porto foi campeão, está de parabéns e ponto final, vamos pensar já na próxima época".

Sousa Cintra considera, apesar de tudo, que a temporada do Sporting foi positiva, salientando a importância de ter garantido o acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Foi uma época positiva, seria perfeita se tivéssemos ganho o campeonato e a taça. Ficámos em segundo lugar e o Sporting vai diretamente à Liga dos Campeões, tem a parte financeira garantida, que é a parte importante deste clube, e garantiu isso, é fantástico. Ficámos em segundo lugar, de uma forma tranquila e justa. O Sporting tem de continuar da forma como está a ser gerido", salienta, manifestando o seu desejo de ver Rúben Amorim como treinador do Sporting, na próxima época.

"O Rúben Amorim vai continuar no Sporting sem dúvida nenhuma, porque é uma pessoa séria, honesta e de grande categoria. Tem um compromisso com o Sporting e vai honrá-lo, não tenho a mais pequena dúvida sobre isso. Foi também o Sporting que o lançou de uma forma incrível. Ele está grato ao Sporting, e o Sporting também lhe está grato, é uma união perfeita. Acho que seria desagradável ele sair agora, mas tenho a certeza que não irá sair", assegura.