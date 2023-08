Sousa Cintra e o erro do VAR no golo de Paulinho: "Já querem entrar em guerra?"

Declarações do antigo presidente do Sporting sobre o golo mal validado ao avançado do Sporting no jogo com o Casa Pia

O triunfo do Sporting sobre o Casa Pia, 2-1, em Rio Maior, na segunda jornada do campeonato, ficou marcado por um golo mal validado a Paulinho, tendo o Conselho de Arbitragem assumido o erro do VAR do encontro, Hugo Miguel, que foi depois afastado do União de Leiria-Benfica B de sábado.

Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting, comentou o sucedido, apelando à tolerância e afirmando que não se deveria entrar em guerra já no início do campeonato.

"Começou agora o campeonato, não vale a pena estarmos aqui com guerras, não é bonito. As pessoas devem saber tolerar quando há um erro ou outro, sobretudo quando o erro não é premeditado", começou por dizer em declarações à "Antena 1".

"Quando as coisas são premeditadas é mais complicado. Agora, se acontece naturalmente, acho que deve haver uma tolerância para isso. Lamentamos que aconteça, mas não é para estarmos agora aqui numa fogueira de guerras. O campeonato começou agora, já querem entrar em guerra?", concluiu.