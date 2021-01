"Sou médico e posso afirmar que Nuno Mendes e Sporar não têm covid-19"

Frederico Varandas na sala de Imprensa após o triunfo do Sporting sobre o FC Porto, por 2-1, que colocou os leões na final da Taça da Liga. Presidente do Sporting comentou ausência de Nuno Mendes e Sporar.

Resultados não bateram certo: "O Sporting cumpre escrupulosamente e faz testes diários de antigénio. Foi a primeira vez desde agosto que os resultados não bateram certo com os PCR, obrigatórios pela Liga. Respeitámos a notificação e os jogadores ficaram de fora. Nos dias seguintes repetiram testes em laboratórios diferentes e dois antigénios e sempre negativos."

Jogadores "não têm covid-19": "Sou médico e posso afirmar inequivocamente que não têm a covid-19. Entrámos em contacto com a Unilabs, falámos com o diretor clínico, foi enviada a documentação e respondeu que se tratavam de falsos positivos, que estava disponível para enviar documentação a confirmar. Para quem não é médico, a percentagem é inferior a 1%. Numa amostra de 30 teve dois falsos positivos, o que não é azar, é muito azar. Quando falámos com o diretor clínico, entendemos que há 1% de haver um falso positivo, acontece. Aceitámos ter ficado sem os jogadores com o Rio Ave."

Dia seguinte ao jogo com o Rio Ave: "Para grande espanto meu, no dia seguinte, de manhã, já com a informação dos testes com um documento, com um e-mail o diretor clinico da Unilabs, onde afirma que ocorreram falsos positivos, que era uma exigência da Entidade Regional de Saúde, remetemos toda a informação e disse-nos que o caso estava resolvido e podiam treinar no dia seguinte. Dentro de muitos azares existem coisas estranhas e não é que a delegada, segunda de manhã, vai libertar os jogadores do sistema eletrónico, deteta que Nuno Mendes nem lá está registado. Ou seja, não houve razão para o Nuno não ter sido convocado com o Rio Ave, ao contrário de Sporar. Temos provas documentais de que o Nuno não foi registado. Temos o aval de que podem jogar e, a partir de hoje, de manhã, o documento necessário já não chegava para a DGS apesar de ser suficiente para a Regional de Saúde. Queria que tivesse sido escrito que houve um erro. O laboratório não respondeu."