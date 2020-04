"Sou fã do Messi e no Sporting colocaram fotos do Ronaldo no balneário"

Rodrigo Battaglia, médio do Sporting, concedeu uma entrevista ao programa "Presión Alta" da TyC Sports e falou sobre o regresso aos treinos e do tema Messi vs Ronaldo que também se debate no balneário dos leões.

Início dos treinos: "Começámos a treinar aqui na passada segunda-feira, dois jogadores por campo, muito afastados, com muita distância. Vamos equipados de casa, saímos do carro, vamos para o campo, um treinador físico recebe-nos à distância, explica os exercícios, treinamos e não temos contacto. Aconteceu que muitos jogadores saíram para correr na rua, o clube soube disso e por isso montaram este plano para nós irmos para a Academia. De qualquer modo, já se disse que na segunda ou terça-feira as outras equipas também vão começar a treinar."

Limitações e medidas impostas: "Nós vamos com o carro, cada um tem a roupa e as botas em casa e quando terminamos vamos tomar um banho em casa. Ficámos uma semana sem fazer nada, depois começámos a treinar com videochamadas, cada uma com a sua fita, com a sua bicicleta, mas é muito diferente pisar a relva. Por enquanto é tudo trabalho individual, não temos exercícios nos dois sentidos com bolas. Existem quatro campos, portanto há vários turnos. Começa às 9 e às 12 acabam todas. O treino dura cerca de uma hora, uma hora e dez minutos."

Lesão no joelho: "Tive uma lesão no joelho e tenho de dar muita importância para não perder os meus músculos, não perder os meus quadríceps e quando tudo isto aconteceu saí desesperadamente para comprar uma máquina para montar um mini-ginásio em minha casa. Mas eu precisava disto para ir para o campo, para correr, para travar, para puxar, para dar uma volta. Vou ter de tomar conta de mim toda a minha vida por causa da lesão que tive."

Messi vs Ronaldo: "O tema Messi-Cristiano é muito especial, há muito tempo que me deixam louco. Sou fã do Leo e eles, no Sporting, vieram colar fotografias do Cristiano no meu lugar, no balneário. Aqui as pessoas defendem-no muito, com razão, obviamente, mas há muitos portugueses que dizem que Leo é o número 1."