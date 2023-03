Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o empate com o Arsenal (2-2), na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa

Análise ao jogo: "Os jogadores deram tudo. Foi um jogo bem diferente do campeonato, no qual somos dominadores. Temos de estar satisfeitos com o comportamento. Não estamos satisfeitos com as incidências. Sofremos primeiro, tivemos a chance do 3-1, depois tivemos infelicidade no 2-2, talvez seja falta. Agora é pensar no Boavista, que é a nossa prioridade."

Decisão do VAR no 2-2: "Sou a favor do VAR nos dias bons e maus. Não penso que seja intencional. São os humanos a errar atrás do monitor. Vai melhorar, é uma ferramenta nova."

Segunda mão: "Prevemos um jogo muito difícil contra uma equipa que consegue empurrar toda a gente. Temos de mostrar mais talento nas nossas saídas de bola. Não vamos ter o Coates. É preponderante quando jogamos mais recuados. Tira muitas bolas."

Exibição de Esgaio e o psicológico do jogador: "Quando estão em baixo dou-lhes a mão, quando fazem o trabalho deles não valorizo tanto. É o que acontece a toda a gente no seu trabalho. O Esgaio com mais jogo tem mais rendimento. Diomande tem personalidade para entrar nos jogos. Estamos satisfeitos com ele."