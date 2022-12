Sotiris Alexandropoulos apto a dois dias da receção ao Paços de Ferreira

Os jovens João Muniz, defesa central, e Rodrigo Ribeiro, avançado, voltaram a treinar com o plantel principal

Sotiris Alexandropoulos está recuperado de um traumatismo na anca esquerda e foi esta terça-feira reintegrado nos trabalhos do Sporting, que prepara a receção de quinta-feira ao Paços de Ferreira, no reatamento da Liga Bwin após o Mundial'2022.

Os "leões" informaram no seu site que o treinador Rúben Amorim "já contou" com o contributo do médio de 21 anos, que "treinou normalmente com o restante grupo".

O defesa Luís Neto e os médios Daniel Bragança e Morita continuam a recuperar de lesão, pelo que estão sob a alçada do departamento médico "verde e branco".

Os lisboetas prosseguem a preparação na quarta-feira de manhã na Académica de Alcochete e no fim, às 12:15, o treinador Rúben Amorim fará a antevisão ao encontro da 14.ª jornada da Liga.

Cumpridos 13 jogos, o Sporting é quarto com 25 pontos, a 12 do líder Benfica, enquanto o Paços de Ferreira é o último, com somente dois.