"Sorteio do Mundial? Gostava que a Coreia do Sul também passasse", diz Amorim

Declarações do treinador do Sporting durante a antevisão à receção ao Paços de Ferreira, relativa à 28.ª jornada da Liga Bwin, agendado para este domingo (20h30)

Sorteio de Portugal no Mundial: "Acredito muito que vamos passar aos oitavos de final, qualquer que fosse o grupo. Gostava que a Coreia do Sul também passasse, porque o Paulo Bento ajudou-me muito em fases difíceis da minha vida. Depois, tudo pode acontecer. Se há coisa que temos ultimamente, é estrelinha."

Como encara estes sete jogos/Possibilidade de chegar ao título: "Sinceramente, não sei. Sei que é possível ganhar os jogos todos. É o que vamos fazer. Vamos ganhar os sete jogos. Tenho essa convicção e o que tiver de acontecer, acontecerá. Deixei de fazer contas há algumas semanas. A última jornada foi prova disso. Não acredito mais nada que não seja ganhar os nossos sete jogos."

Regresso de Gaitán a Portugal: "Tive muitos momentos felizes com o Gaitán, muito mais por culpa dele, pela qualidade que tinha no Benfica, pelas alegrias que deu como jogador do Benfica. Sempre foi um rapaz muito simples e muito talentoso. Poderia ter sido melhor jogador do que foi. Guardo boas memórias, mas espero que acabem [risos]. Estaremos em lado diferentes. Vou querer ganhar, ele é muito competitivo. O talento ainda esta lá, já não tem a mesma intensidade, o que é normal. É sempre bom reencontrar amigos. Que seja, o jogo, uma má memória para ele. Neste momento, tem uma pessoa que o conhece bem, o César Peixoto, sinto que ele está feliz a jogar. Vejo com agrado o facto de ele fazer o que gosta."

Cinco substituições a manter ou voltar às três substituições: "Ao contrário do que se pensa, vou mudando algumas coisas na forma de pensar. Era muito tradicional nesse aspeto, mas considero que é muito bom para o futebol ter cinco alterações. Pode-se mudar mais a equipa, temos outra capacidade no banco, como meter um central, voltar a tirar, dá-nos mais nuances táticas. Na gestão do plantel, é importante. Não temos de usar sempre as cinco substituições e há treinadores que não usam, eu percebo porquê. Pode ajudar na gestão do grupo e a motivar toda a gente. Era bastante tradicional neste tema, mas acho que as cinco substituições fazem todo o sentido."