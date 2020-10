Sonho do Sporting ficou pela metade

Inter empresta João Mário por uma época. Slimani admitiu reduzir salário de 2,8 M€ em 50%, mas os leões rejeitaram

O Sporting esteve perto de, quatro anos depois, ver dois "filhos" voltarem a casa, mas apenas João Mário o vai fazer, uma vez que não houve acordo com Slimani, o outro nome que marcou as incidências de mercado durante o dia de segunda-feira.

Apurou O JOGO que o médio chegará emprestado por um ano via Inter de Milão, enquanto o ponta de lança terá de procurar outro destino, isto após ter admitido cortar a metade o seu salário (2,8 milhões de euros líquidos) e proposto a rescisão de contrato ao Leicester, que não levantaria problemas. A SAD achou, contudo, que o valor continuaria a ser proibitivo.

Começando por João Mário, o médio, de 27 anos, teve a possibilidade de ser cedido ao Torino, queria abraçar um projeto que lhe permitisse jogar as competições da UEFA, mas as possibilidades de regressar a casa e de se mostrar, em solo luso, ao selecionador Fernando Santos, acabaram por falar mais alto.

A grande ilusão do internacional é marcar lugar no Europeu do próximo ano, considerando que esta mudança poderá ser determinante neste sentido. Em termos de contrato, chega emprestado por uma temporada, pagando o Sporting pouco mais de um terço (1 milhão de euros) do ordenado líquido (2,7 M€) que celebrou com os nerazzurri. Ao que conseguimos apurar, não está contemplada qualquer opção de compra, num negócio que deve ser comunicado nas próximas horas, dada a necessidade de inscrição do atleta até... esta terça-feira.

Quanto a Slimani, atualmente com 32 anos, chegou a pedir aos foxes para que o libertassem, sem prejuízo, delegando em Federico Pastorello, seu representante, o diálogo com o Sporting. Foi isso mesmo que aconteceu, mas as diferenças em relação ao salário acabaram por deitar por terra as negociações ao final da noite de segunda-feira.

Sabe O JOGO que a vontade de Super Slim era voltar a Alvalade, que chegou a aceitar reduzir o ordenado para metade (1,4 milhões de euros/temporada), mas que mesmo assim as condições não agradaram à sociedade liderada por Frederico Varandas. A acrescentar a isto esteve ainda a vontade de Rúben Amorim em concentrar esforços em Paulinho, avançado do Braga por quem os verdes e brancos vão fazer um último esforço esta terça-feira, dia em que o mercado português fecha portas, apontando ao valor da cláusula, de 15 milhões.

Um desejo de Varandas

Tal como O JOGO noticiou a 23 de maio, era desejo do presidente dos leões ver regressar a Alvalade algumas das figuras de proa das últimas épocas, cenário momentaneamente afastado por Amorim, que priorizou outros nomes.

Ainda assim, Varandas considera que é essencial que este grupo possa nutrir de mais-valias que ao mesmo tempo passem experiência aos "petizes". João Mário, pelo menos ele, vem trazer essa bagagem, não estando excluída a possibilidade de o Sporting fazer mais uma incursão extra no mercado para equilibrar um plantel com muitos jovens, apesar da muita qualidade que a estrutura lhes reconhece.