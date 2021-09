"Sonho de jogar Champions? Claro, mas para isso temos de trabalhar e é por estes caminhos"

Lucas Dias, jogador do Sporting, em antevisão ao jogo da Youth League, frente ao Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: "Vai ser um jogo difícil, é uma equipa que tem muita experiência na Youth league, já participaram quatro vezes, sabemos que vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados para o que vamos encontrar em Dortmund e vamos à procura dos três pontos."

Ajax [1-1]: "Faltou um bocadinho de eficácia, criámos boas oportunidades, jogámos bem, faltou ser mais eficaz. Pela maneira como preparámos este jogo, estamos mais confiantes e vamos lá para ganhar."

Youth League: "São jogos que todos gostam de jogar, são jogos diferentes, é uma competição muito competitiva e é para desfrutar, jogar com ADN Sporting, mostrar como jogamos na formação e lutar até ao fim. É uma grande responsabilidade jogar neste torneio, sabemos disso, toda gente que vai jogar, seja a titular ou no banco, vai dar o máximo e estamos preparados para o jogo."

Sonho de jogar Champions? "Claro, acho que é o objetivo de qualquer jogador. A Champions League é a competição mais difícil no mundo. Para chegar lá temos de trabalhar e é por estes caminhos, Youth League e no campeonato, que temos de trabalhar dia a dia para chegar a esses palcos."

Equipa com jogadores de vários escalões: "Estamos com uma equipa de vários escalões, B, sub-23 e juniores, mas estamos um só. A equipa está preparada. Estamos a trabalhar bem, treinámos bem, sabemos as ideias de jogo, conhecemo-nos uns aos outros. Vamos lá jogar bem, jogar como sabemos jogar e treinámos e vamos sair com os três pontos."