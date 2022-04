Declarações de Matheus Nunes, jogador do Sporting, no final do encontro com o Boavista (0-3), referente à 31ª jornada da Liga Bwin

Reação à vitória: "Viemos com a intenção de ganhar. Queremos ganhar todos os jogos até ao final do campeonato. A nossa ideia não vai mudar."

Objetivos até ao final: "O nosso foco vai ser em nós. Queremos fazer o máximo de pontos, ainda temos objetivos por cumprir."

Mais difícil manter o foco? "Não acho mais difícil focar. Somos profissionais, temos de saber lidar com os momentos bons e os momentos menos bons."