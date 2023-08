Amorim sobre Pedro Gonçalves: "Gosta muito de brincar. Acho que ficou tudo bem"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão à partida contra o Casa Pia, da 2.ª jornada da Liga

Bragança saiu tocado contra o Vizela, como está fisicamente? "Senti falta do Dani na segunda parte, não está apto, tem problema nas costelas e é bastante doloroso."

Pedro Gonçalves ironizou nas redes sociais. Conversou com ele sobre isso? "São situações e personalidades diferentes, o Pote gosta muito de brincar e foi o que ele fez. É não dar muita importância. Eles têm muito contacto direto com os adeptos, é muito diferente do meu tempo. Já sabemos como as coisas são, acho que ficou tudo bem e é mais uma brincadeira do Pote. Agora é marcar golo no próximo jogo e tudo ficará bem."

Entusiasmo, bilhetes esgotados e vendas de camisolas, colocam mais pressão? "Isto é que deve ser a normalidade do Sporting, foi durante muitos anos e depois passou por tempos difíceis. Houve também divisão e estamos a juntar-nos todos. As vitórias e os resultados são o maior combustível para a época de um clube. Estamos a olhar para um clube a crescer, que tem um rumo. Ao verem um caminho conseguem perceber que temos de estar todos juntos. Ouve-se aqui ou ali um assobio, é normal em todos os clubes do mundo, é não ligar tanto a isso. Os adeptos estão com a equipa e temos de responder. Estamos no bom caminho. Somos o maior combustível dessa onda e temos de corresponder. Ou estamos todos juntos ou não vamos conseguir, como disse há um ano. O que sinto é claramente um apoio muito grande dos adeptos porque eles vêm um caminho."

