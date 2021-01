"Somos capazes de vencer qualquer equipa", diz Rúben Amorim

Em antevisão ao encontro de sábado com o Braga, Rúben Amorim disse que o Sporting pode vencer qualquer equipa, mas também é capaz de perder pontos com os adversários que estão no fundo da tabela.

Individualidades farão a diferença amanhã? "Penso que para as equipas terem grandes momentos, como ambas tiveram, são precisas as individualidades. Mas também a força do coletivo dos plantéis. Nós temos jogadores que podem fazer a diferença e o Braga também. Os jogadores do Braga têm uma ligação especial, porque treinei-os e sei de fonte própria. Estão habituados a jogar juntos há muitos anos e qualquer um pode fazer a diferença. Na nossa equipa, valemos pelo todo. Mas quando um ou outro não está inspirado, a equipa sente-se muito. O futebol é coletivo e espero ter uma equipa mais inspirada do que o Braga."

Defrontar o Braga: "É verdade que ainda não vencemos os três primeiros classificados [que se seguem ao Sporting], mas também nenhum nos venceu. O próximo jogo vale os memos três pontos. Nós somos capazes de vencer o Benfica, o FC Porto, o Braga, qualquer equipa e também somos capazes de perder com o Portimonense, o Boavista... temos de estar sempre no máximo e somos capazes de vencer qualquer equipa."