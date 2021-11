Amorim lembra arranque na Champions: "Treinador sem experiência, nenhuma vitória..."

Declarações do treinador leonino, no final do encontro com o Besiktas (4-0).

Experiência: "Somos a mesma equipa que perdeu contra o Ajax. O treinador não tinha experiência, nenhuma vitória na Europa. Há que olhar para o contexto. Ganhámos bem, aproveitámos os erros do adversário. Mais experiência para o grupo. Os próximos jogos com Dortmund e Ajax vão ser completamente diferentes, não há que ter ilusões. Enquanto houver esperança... vamos sempre a jogo."

Homens da frente: "A finalização está melhor. A produção ofensiva... já tivemos jogos onde acertámos mais na baliza. Quando há golos é sempre mais fácil."

Objetivo vs sonho: "Sempre foi um objetivo. Sempre o dissemos, mesmo antes do jogo da Turquia. Acreditamos que no futebol tudo é possível. Provámos isso no ano passado. Há que ter noção da nossa equipa. Somos inexperientes. Quando se acredita, tudo é possível. A forma como vamos encarar o Dortmund depende muito do Paços e do Varzim. Há que manter esta onda."

Adeptos: "Os adeptos estão sempre a cobrar. Todos os adeptos são assim, principalmente de clubes grandes. Paulinho fez um golo. Há que continuar a trabalhar. O que interessa é o trabalho que ele faz, a forma como ajuda a equipa."

Sarabia: "É um jogador mais móvel, anda sempre entre linhas. Entrou também o Nuno Santos, que aproveita o espaço. É mais uma opção, é mais uma forma de jogar. Ter um jogador entre linhas, que não é bem avançado, pode dificultar a vida ao adversário."