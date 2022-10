Golo do extremo ante o Tottenham correu mundo há um mês, mas desde aí só somou mais 15 minutos na equipa.

Há um mês, a 14 de setembro, Arthur Gomes era notícia pelo mundo fora, um dia depois de ter arrancado, descarado, para a baliza do Tottenham. Na estreia pelo Sporting, no primeiro jogo em provas europeias, o brasileiro precisou de menos de um minuto para marcar o segundo golo da equipa.

Capacidade de romper as defesas a partir do drible é apreciada por Rúben Amorim. No entanto, técnico tenta nos treinos moldar aspetos defensivos do brasileiro e melhorar-lhe a decisão com bola.