Sócios do Sporting vão entregar requerimento para a realização de AG destitutiva

Grupo de sócios estará nas instalações do Sporting no dia 9.

O grupo de sócios do Sporting que reuniu mais de 1000 assinaturas com vista à realização de uma Assembleia Geral destitutiva anunciou esta quarta-feira, em nota de imprensa, que vai entregar os respetivos requerimentos nas instalações do clube verde e branco às 12h00 do dia 9 de outubro (sexta-feira).

O grupo de sócios solicita "a destituição do atual Presidente do Conselho Diretivo [Frederico Varandas], do Presidente da Mesa da Assembleia-Geral [Rogério Alves] e restantes membros da Assembleia-Geral", exigindo também a reintegração do ex-presidente Bruno de Carvalho e de Alexandre Godinho "como sócios de pleno direito".

"Os requerimentos, reitera-se, corporizam a vontade de mais de 1000 sócios do Sporting Clube de Portugal", pode ler-se na referida nota.