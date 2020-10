Sócios do Sporting pedem AG destitutiva de Varandas e Rogério Alves

Já foram reunidas mais de mil assinaturas.

Um grupo de sócios do Sporting reuniu já mais de mil assinaturas para o pedido de uma Assembleia Geral destitutiva do presidente Frederico Varandas e do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, e de reintegração de Bruno de Carvalho e de Alexandre Godinho como sócios do Sporting, sabe O JOGO.

O grupo de sócios solicita "a destituição do atual Presidente do Conselho Diretivo, do Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, restantes membros da Assembleia-Geral, bem como o pedido de uma Assembleia-Geral de substituição das Assembleias Gerais de 15 de Dezembro de 2018 e 6 de Julho de 2019 para reintegração de Bruno de Carvalho e de Alexandre Godinho como Sócios do SCP de pleno direito".

Foi já solicitada uma reunião com o presidente da MAG, Rogério Alves, para a próxima terça-feira, 6 de outubro, nas instalações do clube, para entrega dos requerimentos para a convocatória de Assembleias Gerais Extraordinárias.