Sócios do Sporting criam campanha solidária em torno dos núcleos do clube

Iniciativa lança farpas à Direção liderada por Frederico Varandas.

Um grupo de sócios do Sporting, liderado por Fernando Tavares Pereira, lançou uma iniciativa de cariz solidário com o intuito de apoiar financeiramente os núcleos do clube.

"Por iniciativa de Fernando Tavares Pereira, sócio nº 26.572-0 e em conjunto com outros sócios do Sporting, está em curso uma campanha solidária de apoio aos núcleos do Sporting, os quais infelizmente têm sido esquecidos pela Direção do nosso clube", pode ler-se em nota emitida a propósito da campanha.

"Os núcleos são sempre um dos maiores elos de ligação do exterior e apoio ao nosso Sporting, nunca esquecendo mesmo quando os resultados desportivos não eram os melhores. Tendo dado sempre o apoio incondicional à nossa equipa, assim como continuam a dar e a apoiar, onde quer que se desloquem, para que o bom nome e os resultados do Sporting sejam sempre aqueles que todos os sportinguistas, de bem, pretendem, que são as vitórias. Para isso, exigimos, com clareza e desportivismo, a dignidade que o desporto merece", acrescenta a referida nota.

A iniciativa consiste na venda de rifas e o sorteio dos prémios será realizado a 1 de maio.