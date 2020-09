Sobem para oito os infetados com covid-19 no Sporting

Mais um jogador e um elemento do staff técnico infetados.

Na sequência dos testes efetuados ontem, domingo, subiram para oito os infetados com covid-19 no Sporting, apurou O JOGO. Trata-se de sete jogadores, mais um do que ontem, e mais um elemento do staff técnico.

Há perspetivas que amanhã, terça-feira, o plantel e staff volte a ser testado.

O Sporting tem estreia marcada na I Liga para o próximo sábado, frente ao Gil Vicente. Contudo, há dúvidas sobre a realização do encontro, uma vez que a equipa de Barcelos conta com 15 casos confirmados de covid-19 (10 jogadores e cinco elementos do staff). O plantel gilista está em isolamento decretado pela DGS.