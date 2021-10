Soares Franco, ex-presidente do Sporting, e a AG: "Vitória valiosa para a SAD"

Frederico Varandas, presidente do Sporting

Aprovação das contas do clube em AG com reflexos em negociações importantes com parceiros nos próximos meses.

Os sócios do Sporting deram um voto de confiança à Direção presidida por Frederico Varandas na Assembleia Geral de sábado para aprovar os relatórios de gestão e contas do clube de 2019/20 e de 2020/21.

E se um novo chumbo não teria efeito direto para o clube, a aprovação dos dois documentos era fundamental para a gestão da SAD , conforme explica, a O JOGO, o ex-presidente leonino Filipe Soares Franco.