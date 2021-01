Soares Franco e o castigo a Palhinha: "Já pedia para José Manuel Meirim voltar ao Conselho de Disciplina"

Antigo presidente do Sporting visa o cartão amarelo mostrado a Palhinha e lembra "critério objetivo" do antigo presidente do CD.

Filipe Soares Franco, antigo presidente do Sporting, visou esta quinta-feira o Conselho de Disciplina na sequência do cartão amarelo mostrado por Fábio Veríssimo a João Palhinha no jogo com o Boavista, que tira o médio do dérbi de segunda-feira contra o Benfica.

O antigo líder leonino teceu críticas ao organismo liderado por Cláudia Santos e lembrou o "critério objetivo" do antecessor, José Manuel Meirim.

"Já pedia para o doutor [José Manuel] Meirim voltar ao Conselho de Disciplina. Pelo menos, tinha um critério objetivo. Este não é um critério objetivo, é fazer jurisprudência sobre uma frase que, ainda por cima, é inglesa e que permite ao Conselho de Disciplina não atuar, mesmo quando há erros grosseiros, praticados pelos árbitros e os próprios reconhecem que praticaram erros grosseiros", atirou Soares Franco, em alusão à "field of play doctrine", que dá primazia à autoridade e decisão do árbitro.

"O amarelo que é dado ao Palhinha, no Bessa, é completamente ridículo. Nem falta foi. É um lance normal entre dois jogadores", rematou Filipe Soares Franco, que exerceu o cargo de presidente do Sporting entre 2005 e 2009, em declarações à Antena 1.