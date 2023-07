Só três clubes superam Sporting em receitas conseguidas neste mercado

O Sporting encaixou até ao momento 113,5 milhões e é apenas ultrapassado por Chelsea, RB Leipzig e West Ham; Ugarte foi vendido ao Paris Saint-Germain pelo valor da cláusula (60 milhões de euros). A transferência de Pedro Porro foi feita em duas fases e valeu ao emblema leonino um encaixe de 40 milhões.

O Sporting está entre as equipas que amealharam mais dinheiro com a venda de jogadores na presente janela de mercado, que termina a 31 de agosto. Os leões só são superados por Chelsea (253, 9 milhões de euros), RB Leipzig (140, 7 M€) e West Ham (118,6 M€), este último com a curiosidade de ter recebido quase a totalidade do valor na transferência de Declan Rice (116,6 M€).

Até o momento, a administração da SAD liderada por Frederico Varandas regista um volume de ganhos de 113,5 milhões de euros, conseguindo pelo segundo verão consecutivo superar a barreira da centena de milhões.