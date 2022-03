Só Jardel faturava mais rápido do que Slimani no Sporting

Contabilizando os minutos em todas as provas, o argelino é o ponta de lança dos leões que precisa de menos tempo para chegar ao golo desde o ano dos recordes de "Super-Mário"

O segundo capítulo de Slimani no Sporting ainda está praticamente no início, mas neste regresso o argelino já mostrou a sua melhor versão. Contra o Arouca marcou os dois únicos golos do jogo e já soma três, num total de 274 minutos espalhados por sete jogos, o que faz com que precise de apenas 91 minutos para festejar um golo.