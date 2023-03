Só há um treinador melhor que Rúben Amorim abaixo dos 40 anos

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Revista FourFourTwo elabou a lista dos sete melhores, com Nagelsmann (Bayern Munique) no primeiro lugar

"Apresentando os melhores Fergies, mini-Mourinhos e Guardiolas do jardim de infância". Desta forma a revista FourFourTwo apresenta a sua lista dos sete melhores treinadores com menos de 40 anos, na qual aparece o sportinguista Rúben Amorim numa posição de destaque.

Amorim está no segundo posto, de acordo com a publicação, apenas atrás de Julian Nagelsmann, do Bayern Munique.

São seguidos por Domenico Tedesco (Bélgica), Vincent Kompany (Burnley), Matthias Jaissle (Red Bull Salzburgo), Will Still (Stade Reims) e Wayne Rooney (DC United).

