Só Fredy Montero bate o arranque de sonho de Gyokeres no Sporting

Colombiano fez um "hat-trick" no primeiro jogo oficial pelo clube, em 2013/14, frente ao Arouca. Internacional sueco teve uma entrada de leão, apontando dois golos no triunfo apertado sobre o Vizela (3-2). Um registo apenas batido por um jogador neste século.

Gyokeres teve uma estreia oficial de sonho pelo Sporting, com dois golos no espaço de um minuto na receção ao Vizela, que servem de claro cartão de visita sobre o que os adeptos leoninos podem esperar para o resto da temporada. O avançado sueco, de resto, entrou imediatamente na galeria das melhores estreias de goleadores dos leões na história recente, sendo superado apenas por um nome neste século XXI...

Nem Mário Jardel, nem Liedson, nem tão pouco Slimani ou Bas Dost conseguiram bisar no primeiro jogo oficial pelo emblema leonino. Apenas um avançado foi capaz de alcançar esse feito, e até superá-lo: Fredy Montero. Contratado aos colombianos do Millonarios no verão de 2013, com o intuito de substituir Van Wolfswinkel como referência atacante do conjunto então orientado por Leonardo Jardim, o avançado cafetero festejou um "hat-trick" na primeira jornada, na receção ao Arouca, marcando aos 38 minutos, aos 70" e aos 86".

Montero, de resto, viria a fazer um arranque verdadeiramente impressionante nessa temporada 2013/14, com 12 golos marcados nos primeiros oito jogos. À passagem da 12.ª jornada já somava 16... e depois não mais voltou a fazer o gosto ao pé até ao fim da época, acabando mesmo por perder a titularidade para o emergente Slimani a partir de março - terminou, ainda assim, como o melhor marcador da equipa. Faria mais 15 em 2014/15 e seis na primeira metade de 2015/16, saindo então para a China.