Só falta o sim de Hjulmand ao Sporting

Morten Hjulmand com a camisola do Lecce

Hugo Viana apresentou, sábado passado em Milão, ao jogador e ao seu empresário uma proposta para que o médio assine um contrato de cinco anos. A resposta final deve chegar muito em breve.



Estará para muito em breve a confirmação da segunda contratação do Sporting para a nova época. Depois de ir buscar o avançado Gyokeres ao Coventry, a SAD leonina está confiante que Morten Hjulmand também não irá fugir e que muito em breve poderá finalizar o dossiê da contratação do médio defensivo desejado por Rúben Amorim. Confirmado, ontem, pela voz de Pantaleo Corvino, diretor-técnico do Lecce, é que entre os dois clubes está tudo fechado quanto aos valores da transferência.

A O JOGO, de forma sintética e sem querer alongar-se muito, o dirigente italiano assumiu apenas: "Entre os clubes está tudo OK." Isto depois de ser questionado se havia ainda alguma coisa a discutir entre os dois emblemas, não confirmando os valores do negócio. Segundo informações que apurámos, esta transferência deverá ter um custo imediato de 18 milhões de euros, com mais dois por objetivos para os cofres verdes e brancos.