Só Dost, Liedson e Slimani batem Pote: totalidade do passe é objetivo, mas Famalicão resiste

Prioridade do Sporting é adquirir os 50 por cento do passe que o Famalicão ainda detém e esse investimento está previsto no orçamento leonino, sabe O JOGO. Falta chegar a um acordo com os minhotos.

Pedro Gonçalves fez, no jogo contra o Marítimo, o jogo 100 pelo Sporting, juntando-se a Ricardo Esgaio, Adán, Jovane e Nuno Santos, que também celebraram essa marca esta temporada.