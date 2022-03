Só dá mesmo para desfrutar: "É evidente que não pode haver esperança, não há milagres"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Em 2009, o Sporting perdeu 7-1 em Munique, já depois de ter encaixado cinco golos sem resposta em Alvalade. "Não pode haver esperança, pois não há milagres", atira Derlei, em jeito de previsão do City-Sporting desta noite.

Quando os jogadores do Sporting entrarem em campo, esta noite, às 20h00, no Estádio Cidade de Manchester, terão perfeita noção de que o percurso na Liga dos Campeões está terminado. O Manchester City venceu por 5-0 em Alvalade, na primeira mão dos oitavos de final da competição, pertence à elite do futebol mundial e cerra fileiras para vencer pela primeira vez a competição. Não há espaço para distrações, como já avisou Pep Guardiola.