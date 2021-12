"Só a forma como os meus jogadores olham para o Coates quando fala..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de Imprensa, após o triunfo caseiro sobre o Boavista, por 2-0, em jogo da 14ª jornada da Liga Bwin.

Ausência de Paulinho: "Podíamos estar aqui a ver tanta coisa, não penso que a equipa sentiu a falta do Paulinho. Somos mais fortes com ele no plantel. Criámos oportunidades, rematámos muitas vezes, não fizemos tantos golos, fizemos na segunda parte, como foi em Paços. O que interessa é marcar, não sofrer golos é muito importante, o Adán segura-nos o resultado logo na primeira chance. O que interessa é o Paulinho não ter nenhum sintoma. Quando voltar, a equipa estará preparada para o receber."

Qual o pior falhanço: Seferovic ou Pote? "É futebol, acontece a todos. O Pedro Gonçalves é um rapaz especial, até a falhar golos é especial. Vai marcar para a próxima, isto só o pica mais, garanto que ele vai marcar quando precisarmos do golo dele. O Pedro Gonçalves, de uma zona em que não dá para a bola entrar, ele vai arranjar maneira de meter a bola."

Regresso de Coates: "É muito especial para nós. Só a forma como ele falou no balneário antes do jogo... Eu ando aqui há algum tempo, conheço os meus jogadores, e só a forma como olham para ele quando ele está a falar, isso tem muita importância no jogo. Jogou bem, notou-se que não tem treinado, mas fez um excelente jogo e precisamos mesmo muito do Seba."