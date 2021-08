Slovan tenta recuperar Sporar: "Sabemos um pouco mais sobre a situação dele..." 

Sporting procura uma solução para o futuro do avançado Sporar.

O Sporting continua sem conseguir "despachar" Andraz Sporar e já recebeu uma sondagem do Slovan Bratislava, que pretende recuperar o atacante que vendeu há duas temporadas aos leões.

Sem espaço em Alvalade, na altura em que foi emprestado ao Braga no início do ano o destino do atacante ficou definido. Os bracarenses não acionaram a opção de compra e o Sporting procura agora uma solução para o futuro do avançado esloveno, que já foi alvo de emblemas da Turquia e da Holanda, que no entanto não satisfizeram as pretensões do Sporting.

No domingo, o adjunto do Slovan, Boris Kitka, cometeu um deslize e falou do interesse em Sporar: "Estamos interessados em todos os jogadores de qualidade e Andraz é uma das alternativas. Negociações? Sabemos um pouco mais sobre a situação dele..."