Slimani volta às redes sociais depois da revelação de Rúben Amorim

Islam Slimani, recorde-se, está afastado dos treinos do Sporting desde a semana que antecedeu o jogo com o Boavista, no Porto.

Horas depois de Rúben Amorim, em conferência de imprensa, ter deixado a garantia de Slimani não fará parte do plantel do Sporting na próxima épco, o avançado voltou às redes sociais.

O argelino partilhou na rede social Instagram duas imagens: uma adeptos do Sporting com máscaras do jogador e a legenda "Mais do que adeptos" e outra em que surge de costas, com uma camisola onde se pode ler "Não vou parar".

