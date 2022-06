"Slimani vive uma situação muito delicada neste momento"

Djamel Belmadi, selecionador da Argélia, mostra-se preocupado.

Slimani foi dispensado da seleção argelina, não alinhando no embate com o Irão. A decisão veio do treinador, Djamel Belmadi, que não quis arriscar qualquer problema físico do melhor marcador de sempre do país (42 golos).

No lançamento da partida contra os iranianos, o selecionador lamentou mesmo a realidade do dianteiro, que está afastado da equipa principal do Sporting desde meados de abril. "Tal como o Mandi [defesa do Villarreal], o Slimani precisa de jogar. Vive uma situação muito delicada neste momento", disse Belmadi, que, na altura da convocatória, tinha assinalado não ter avançados com o ritmo de jogo suficiente, explicando assim a razão para chamar Slimani mesmo estando este sem competir nos últimos tempos pelo Sporting.

O avançado procura neste momento uma solução para o seu futuro depois de ter chegado aos leões em janeiro, marcado quatro tentos na segunda passagem pelos leões.