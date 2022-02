Slimani titular: confira os onzes de Marítimo e Sporting

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Confira os onzes iniciais de Marítimo e Sporting para o jogo da ronda 24 da Liga Bwin, com início às 18h00.

A titularidade de Slimani, a primeira desde que regressou ao Sporting no mercado de inverno, é a nota de grande destaque no onze inicial do Sporting.

Onze do Marítimo: Paulo Victor; Clésio, Zainadine, Matheus Costa e Vítor Costa; Stefano Beltrame, Iván Rossi; Bruno Xadas, Rafik Guitane e André Vidigal; Ali Alipour.

Suplentes: Miguel Silva, Edgar Costa, Diogo Mendes, Tim Soderstrom, Fábio China, Pedro Pelágio, Leo Andrade, Henrique e Joel Tagueu.

Onze do Sporting: Adán; Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Ugarte, Bragança, Matheus Nunes e Nuno Santos; Paulinho e Slimani

Suplentes: André Paulo, João Virgínia, Luís Neto, Rúben Vinagre, Marcus Edwards, Ricardo Esgaio e Dário Essugo.