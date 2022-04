"Slimani teve uma semana de acordo com a exigência do grupo e do jogador que é"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em antevisão ao dérbi com o Benfica (domingo, 20h30), a contar para a 30.ª jornada da Liga Bwin.

Slimani de regresso: "Sim, o Slimani é mais uma opção. Poderá começar no banco, poderá começar a titular, mas teve uma semana de acordo com a exigência do grupo e principalmente do jogador que ele é. É mais uma opção e a equipa fica mais forte com o Slimani."

Convicção de que o Sporting pode ganhar todos os jogos até ao final é sinónimo de que considera a sua equipa claramente superior ao Benfica? "Não. Já disse que o Benfica pode fazer o mesmo que o Sporting fez em Alvalade [vencer claramente]. Tenho é uma grande convicção nos meus jogadores, acredito que podemos vencer todos os jogos. Também é um sinal de segurança que tenho da parte deles, da forma como jogam. No ano passado tínhamos 10 pontos de avanço em algumas fases, nesta fase acho que tínhamos seis, já não me lembro bem, mas não tinha mesma segurança que poderíamos ganhar todos os jogos como tenho agora. Isso revela segurança na minha equipa, mas tenho noção que também podemos perder pontos e jogos. Um jogo com o Benfica é sempre 50/50, independentemente de jogarmos em casa, mas tenho clara convicção que podemos vencer todos os jogos e podemos vencer o Benfica amanhã."