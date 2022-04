Slimani supera dupla do FC Porto e é eleito o melhor avançado do mês

Treinadores da Liga Bwin premiaram o jogador do Sporting pelo desempenho em março.

Islam Slimani, do Sporting, foi eleito o melhor avançado do mês de março na Liga Bwin, tendo recolhido 21,48% dos votos dos treinadores da prova. O internacional argelino esteve nos três jogos da equipa no referido período, com um saldo de três golos marcados e contribuindo para três vitórias dos leões.

Slimani, que regressou a Alvalade no mercado de inverno, superou Evanilson (FC Porto), com 18,52% dos votos, e Mehdi Taremi, também jogador dos dragões, que teve 13,33% das preferências.