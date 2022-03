Slimani puxa pelo melhor Paulinho no campeonato: "A concorrência é positiva para ele"

Os 11 golos do ponta de lança na Liga Bwin são recorde pessoal até esta data. A concorrência do argelino foi benéfica para o camisola 21, que em Guimarães marcou um golão

Com um total de 11 golos e quatro assistências, Paulinho está na sua época mais produtiva de sempre no campeonato português. Sofreu ainda duas grandes penalidades, convertidas com sucesso por colegas. Até agora, o seu melhor registo na Liga até esta altura (22 de março) tinha sido de 10 golos, o que acontecera nas temporadas de 2017/18 e de 2019/20.

Quanto a participação direta em golos, o recorde era de 14, contra os 17 atuais, somando os golos, as assistências e os penáltis sofridos.