"Slimani? Não ter funcionado é inteiramente responsabilidade minha"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez este sábado a antevisão ao encontro de amanhã (20h30) no terreno do Boavista, relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin.

Reação dos adeptos perante os maus resultados e afastamento de Slimani? "Disse que todos os jogadores são responsabilidade minha. Não o queria ao início, depois vi que nos fazia falta. Todos os jogadores foram escolha minha. Não ter funcionado é inteiramente responsabilidade minha. Sou um funcionário do clube, sei o meu lugar. Não disse que fico eu ou ele. Tenho de tomar decisões que não sou populares. Não vou decidir pelo gosto de alguém. Os adeptos estão com o treinador enquanto o treinador estiver a ganhar. Quero deixar o Sporting melhor do que o encontrámos."

Jogar no Dragão a precisar de ganhar e não levar Slimani: "Há coisas que são mais importantes do que uma eliminatória. Defendo o grupo. No fim o que conta são os resultados. Vamos tentar no próximo ano, mas ainda não fechámos a época, precisamos do segundo lugar. Faz parte os adeptos não estarem satisfeitos comigo."

Feddal? "Fez um treino de preparação para o jogo. Não foi convocado, vai estar neste jogo. Foi comunicado há mês e meio a minha decisão. Sabem quais são as minhas decisões."

Rodrigo Ribeiro? "Vamos ver, é mais uma opção. Temos de ver o melhor momento. Há muito em jogo. É uma opção, o Tabata fez vários jogos ali e é opção, o Sarabia passou lá mais tempo, houve rotação."

Ação disciplinar a Slimani? "É assunto encerrado. Foco é no Boavista. Ciente do momento, não retiro uma palavra ao que disse. Ganhámos dois títulos, vamos perder dois, e a diferença entre o segundo e terceiro lugar fará diferença."