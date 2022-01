Slimani já assinou contrato e regressa ao Sporting

Avançado argelino assinou um contrato com o Sporting válido por uma temporada e meia. Reduziu para metade o que auferia no Lyon.

Islam Slimani já assinou contrato com o Sporting, ficando apenas a faltar a oficialização por parte dos leões. O Lyon, de resto, já confirmou no site oficial a rescisão com o avançado. O argelino assina por um ano e meio.

Para rumar a Alvalade, Slimani terá reduzido para metade o que auferia em França.

Aos 33 anos, Slimani regressa ao clube em que se estreou na Europa, em 2013/14, tendo, em três temporadas, assinado 57 golos nos 112 jogos oficiais disputados com a camisola dos "leões" e conquistado uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

O ponta de lança argelino chegou ao Sporting proveniente do argelino CR Belouizdad, por cerca de 300 mil euros, tendo sido transferido para o Leicester, em 2016/17, então campeão inglês, pelo valor da sua cláusula de rescisão, 30 milhões de euros.

Slimani cumpriu uma temporada completa no Leicester, que, depois, o cedeu, sucessivamente, a Newcastle, Fenerbahçe e Mónaco, até se transferir para o Lyon, no início da temporada passada.